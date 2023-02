Piano बजाते हुए 13 साल की लड़की वायरल, आंखों से देख नहीं सकती..लेकिन निकाल दी 'महान धुन'

एक 13 साल की लड़की जो..

दरअसल, रेक्स चेपमैन के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो का कैप्शन लिखा गया है, 'लूसी से मिलिए, एक 13 साल की लड़की जो अंधी और न्यूरोडाइवर्स है. वह एक अत्यधिक जटिल किरदार निभाती है. ये वाकई अविश्वसनीय है.' वीडियो के कैप्शन से पता चला कि ये लड़की आंखों से देख नहीं सकती है और इसका नाम लूसी है.

पियानो को बजाना शुरू करती

वीडियो में दिख रहा है कि यह लड़की पियानो बजाती हुई नजर आ रही है. पीछे किसी मॉल का नजारा दिखाई देता है. जहां आसपास लोग लड़की को सुन रहे हैं. लड़की को एक शख्स लाकर वहां बैठाता है और फिर इसके बाद लड़की उस पियानो को बजाना शुरू करती है. लड़की पूरी तरह से डूबकर पियानो बजाना शुरू करती है और आसपास लोग उसको सुन रहे हैं.

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि उसकी धुन सुनकर लोग हैरान भी रह गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूसी ने पियानो पर Chopin की एक कठिन ट्यून प्ले की. Chopin एक महान पॉलिश म्यूजिक कंपोजर रहे हैं. जिनकी धुन को प्ले करना हमेशा से ही आसान नहीं माना जाता. लूसी के इस टैलेंट को देखकर हर कोई हैरान रह गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं.

