Blinkit: ब्रेड मांगोगे तो चूहा देंगे..ऑनलाइन ऑर्डर से शख्स ने क्या मंगाया, और देखिए क्या आया

Delivery Of Rat Instead Bread: पिछले हफ्तों में Blinkit कंपनी की तरफ से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ था. 'दूध मांगोगे तो दूध देंगे, खीर मांगोगे तो खीर देंगे' इस टैगलाइन के साथ Blinkit कंपनी और उसकी पैरंट कंपनी जोमैटो ने जमकर प्रचार किया था. लेकिन हाल ही में Blinkit से संबंधित कुछ ऐसा मामला सामने आ गया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ट्रोल कर दिया. हुआ यह कि एक कस्टमर ने आरोप लगाया कि उसने ब्रेड मंगाया था लेकिन उसके पास मरा हुआ चूहा दे दिया गया.

दरअसल, ट्विटर पर नितिन नामक यूजर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि Blinkit के साथ सबसे बुरा अनुभव. 1 फरवरी 2023 को ब्रेड का पैकेट ऑर्डर किया था जिसके अंदर एक जिंदा चूहा दे दिया गया था. यह हम सभी के लिए चेतावनी है. नितिन ने आगे लिखा कि अगर 10 मिनट की डिलीवरी में ऐसा सामान आता है, तो मैं ऐसे सामान को लेने के बजाय कुछ घंटे इंतजार करना पसंद करूंगा.

इतना ही नहीं इस यूजर ने चूहे के साथ वाली 'ब्रेड पैकेजिंग' की तस्वीर शेयर भी की है और साथ ही इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है. हालांकि उन्होंने ब्लिंकिट की ग्राहक सहायता टीम से मिले जवाब का स्क्रीनशॉट भी सार्वजनिक किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कंपनी को ताने मारने लगे. आखिरकार इस ओर कंपनी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

ब्लिंकिट ने मामले पर जवाब देते हुए लिखा कि यह वैसा अनुभव नहीं है जो हम चाहते थे कि आपके मिले. कृपया अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर या ऑर्डर आईडी मैसेज के माध्यम से शेयर करें. फिलहाल यह घटना सामने आने के बाद लोग ब्लिंकिट को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और पोस्टर वाली लाइन के साथ ताने भी मार रहे हैं.

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA

