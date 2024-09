कस्टमर ने BlinkIt से मंगवाया अंडरवियर और भेज दी लड़कियों की ये प्राइवेट चीज, जमकर उड़ रहा मजाक

Blinkit Online Order Underwear: ब्लिंकइट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी होते हैं जब किसी को जल्दी से कुछ खरीदना होता है, जैसे खाना या कपड़े. लेकिन कभी-कभी इन सर्विसेज में भी गलतियां हो जाती हैं, जिससे ग्राहकों को हैरानी होती है. ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश के एक शख्स के साथ हुआ, जिन्होंने ब्लिंकइट से पुरुषों के अंडरवियर का एक सेट ऑर्डर किया था. जब उन्होंने भूरे रंग के कागज के बैग को खोला तो उसमें जो मिला उसे देखकर वे हैरान रह गए. Zomato के स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से Jockey पुरुषों के अंडरवियर ऑर्डर करने वाले इस आदमी को इसके बजाय महिलाओं की पैंटी मिली.

मंगवाया अंडरवियर और फिर भेजा ऐसा चीज

गलती देखने के बाद उन्होंने तुरंत आइटम वापस करने या रिफंड लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख शेयर किया. उनका पोस्ट अब वायरल हो रहा है और इसके 3.7 मिलियन से अधिक व्यूज हैं. प्रियांश ने एक्स पर लिखा, "हैलो ब्लिंकइट, यह क्या है? मैंने Jockey पुरुषों के अंडरवियर ऑर्डर किया है और आपने मुझे यह भेजा है. अब इसे कैसे वापस करें? मैंने इसकी रिपोर्ट आपके हेल्प सेंटर में कर दी है, फिर भी कोई रिटर्न या रिफंड नहीं हुआ है."

Hello @letsblinkit wtf is this i have ordered jockey male underwears and you have send me this

Now how to return this i have reported this to your help center still no return or refund had not done yet pic.twitter.com/4VcjQNMU5V

— Priyansh (@priyansh_who) September 7, 2024