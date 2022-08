Bobby Kataria: फ्लाइट में सिगरेट के छल्ले बनाना पड़ा भारी, बॉबी कटारिया पर एक्शन; जानें क्या बोला सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर

Bobby Kataria Flight Smoking Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर बॉबी कटारिया की फ्लाइट में सिगरेट पीने की तस्वीरें एक बार फिर तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल तस्वीरों पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉबी कटारिया पर नियमों का उल्लंघन करने की धाराओं में FIR दर्ज की है. बता दें कि स्पाइसजेट दुबई-दिल्ली फ्लाइट में स्मोकिंग करने का उनका वीडियो फिर से वायरल होने के बाद बॉबी कटारिया पर ये कार्रवाई हुई है.

बॉबी कटारिया पर FIR दर्ज

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद आरोपी बलविंदर कटारिया उर्फ ​​बॉबी कटारिया ने दावा किया कि वह एक डमी विमान में धूम्रपान कर रहा था और यह दुबई में एक शूट का हिस्सा था.

Delhi Police registers FIR against social media influencer Bobby Kataria in connection with a video showing him smoking on a SpiceJet flight.

