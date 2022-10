Propose To Girlfriend: शख्स ने नाचते हुए एफिल टॉवर के सामने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, हो गया ट्रोल

Boyfriend Propose Girlfriend Near Eiffel Tower: कपल जब एक दूसरे को प्रपोज करते हैं तो उनकी यह इच्छा रहती है कि यह क्षण खास हो जाए और जीवन भर याद रहे. कुछ लोग तो इसे यादगार बनाने के लिए अपने दोस्तों की भी मदद लेते हैं. इसी कड़ी में प्रपोज करने का एक ऐसा मजेदार मामला सामने आया है जिसमें एक इंडियन बॉयफ्रेंड का वीडियो वायरल हुआ जिसने शाहरुख के गाने पर अपनी गर्लफ्रेंड को पेरिस स्थित एफिल टॉवर के सामने प्रपोज किया.

प्रपोज के लिए खास जगह को चुना

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह तेजी से ट्विटर पर भी वायरल हो रहा है. इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए खास जगह और सही वातावरण को चुना लेकिन ट्रोल हो गया. क्योंकि लड़के की डांस स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आई. वायरल वीडियो के बाद वह हुआ जिसका अंदाजा कम से कम उसे तो नहीं लगाया था.

बैकग्राउंड में बज रहे हैं गाने

वायरल हो रहे वीडियो में यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अनोखे अंदाज में शादी के लिए प्रपोज कर रहा है. वीडियो में वो एफिल टावर के सामने शाहरुख खान के गाने ‘कोई मिल गया’ गाने पर डांस कर रहा है. सामने गर्लफ्रेंड खड़ी है. और वह तेजी से अपने डांस स्टेप्स बदल रहा है.

हालांकि यह वीडियो कब का है इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं जबकि कुछ ट्रोल कर रहे हैं. यहां देखें वीडियो..

I don't know who this gentleman is. I'm sure he means well.

But no. JUST NO. pic.twitter.com/f5uibsTZCn

— Sachin Tandon (@cugwmui) October 15, 2022