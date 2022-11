Brahmastra: जब लंदन की सड़क पर सिंगर ने गाया 'केसरिया', आवाज सुन रुक-रुक कर झूमने लगे लोग!

Trending Video: गाने सुनना सभी को अच्छा लगता है. आजकल के दौर में अरिजीत सिंह के गानों की फैन फॉलोइंग (Fan Following) एक अलग ही लेवल पर है. ऐसे में न केवल भारत में बल्कि लंदन में भी अरिजीत सिंह (Arijit Singh) के गाने 'केसरिया' को खूब पसंद किया जा रहा है. लंदन की सड़क पर लोग रुक-रुक कर केसरिया सॉन्ग सुनने लगे.

केसरिया गाने ने मचाई धूम

इस वीडियो में एक स्ट्रीट म्यूजिशियन (Street Musician) को लोगों का मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है. दरअसल ये सड़क पर ही माइक पकड़कर अपनी सुरीली आवाज में केसरिया (Kesariya) गाना शुरू कर देता है. इस सिंगर की आवाज में मानो जादू है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सुरीले वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Meanwhile in the main roads of London….what a lovely beat this song has! pic.twitter.com/0XOsic4TLu

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 30, 2022