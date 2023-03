ऑफिस वाली लड़की से शादी करके शख्स ने जीता कंपनी के मालिक का दिल, तोहफे में दी ये जबरदस्त चीज

ऑफिस में ही लड़के ने की शादी

ऑफिस के ही एम्प्लाई सीमा यादव और तरुण बंसल ने शादी रचा ली और यह कंपनी की पॉलिसी के अनुसार यह पहली शादी थी. इससे खुश होकर कंपनी के चेयरमैन एसएम वैद्य खुद शादी में पहुंचे और ट्विटर पर कपल की एक तस्वीर भी शेयर की. तस्वीर के साथ बधाई संदेश में लिखा, “मैं तरुण और सीमा के हर्षित मिलन को देखकर बहुत खुश हुआ, हमारे अपने 'IOCians2gether' प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्यार पाने वाले पहले #IndianOil युगल, जिसका उद्देश्य इंडियनऑयल के भीतर काम और जीवन की साझेदारी बनाना है. आपको जीवन भर खुश रहने की शुभकामनाएं!”

I was absolutely thrilled to witness the joyous union of Tarun and Seema, the first #IndianOil couple to find love through our very own 'IOCians2gether' platform that aims to create work & life partnerships within IndianOil!

Wishing you a lifetime of happiness! pic.twitter.com/LINOvRiz7C

— ChairmanIOC (@ChairmanIOCL) February 24, 2023