Bride Video: आंखों में आंसू और हाथ में एक तस्वीर लेकर पहुंची दुल्हन, मंडप में हो गई इमोशनल

Bride take Photo of her Late Father: भारत में तो शादी के सीजन में दूल्हे और दुल्हन के कई वीडियो सामने आते हैं. कभी दूल्हा तो फिर कभी दुल्हन अपनी फनी हरकतों के चलते वायरल हो जाते हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक दुल्हन अपने शादी के मंडप पर जाते समय इमोशनल हो गई. इस दौरान दुल्हन के हाथ में उसके दिवंगत पिता की तस्वीर थी.

अलग अंदाज में पिता को श्रद्धांजलि दी

दरअसल, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया यूजर्स ने पोस्ट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुल्हन के पिता की मौत तब हो गई थी जब वह मात्र नौ साल की थी. दुल्हन को अपने पिताजी से काफी लगाव था जो इस वीडियो में भी दिख रहा है. दुल्हन ने अपनी शादी के दिन एक अलग अंदाज में दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी.

दुल्हन की आंखों में आंसू...

इस दौरान दुल्हन अपने दादाजी के हाथ में हाथ डालकर शादी के मंडप की तरफ जा रही है. पिता की मौत के बाद दादाजी ने ही उनकी देखभाल की और पढ़ाया लिखाया. हमेशा दादाजी उनके साथ खड़े रहे. दुल्हन की आंखों में आंसू है और यह सब देखकर वहां मौजूद मेहमान भी भावुक हो जाते हैं. दुल्हन अपने गेटअप में काफी खूबसूरत भी लग रही है.

यह वीडियो जैसे ही पोस्ट किया गया वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दुल्हन को शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो शादी में वायरल होने वाले तमाम वीडियो से अलग है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपके पिताजी जहां भी होंगे आपको देखकर खुश हो रहे होंगे.

