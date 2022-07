शादी के 2 फेरे लेने के बाद दुल्हन ने देखी दूल्हे की सूरत, मंडप से उठकर बोली- मेरी पसंद का नहीं है ये

After Two Pheras Bride Calls Off wedding: एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें दुल्हन ने दो फेरे लेने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया. जी हां, यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जहां पर एक दुल्हन ने सिर्फ इस वजह से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि दूल्हा के रंग ज्यादा ही दबा हुआ था. दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया तो उसने इतना बड़ा फैसला लिया और शादी आगे नहीं हो सकी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना इटावा के भरथना क्षेत्र में गुरुवार को हुई, जब रवि यादव नाम के दूल्हे से दुल्हन नीता यादव शादी करने वाली थी.

दो फेरे लेने के बाद शादी से कर दिया इनकार

शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मामला तब गंभीर हो गया जब दोनों ही पति-पत्नी के रिश्ते में बंधने के लिए शादी के मंडप में पहुंचे. जैसे ही दूल्हा और दुल्हन ने दो फेरे लिए तो नीतू आगे बढ़ने से रुक गई और यह ऐलान किया कि वह इस शादी को नहीं कर सकती और वह शादी को तोड़ रही है. उसने आरोप लगाया कि उसने पहले दूल्हे को नहीं देखा था, जिससे वह शादी कर रही थी. उसने यह भी कहा कि दूल्हे का रंग उसकी पसंद के हिसाब नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है. दुल्हन ने तुरंत ही मंडप छोड़ दिया और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा समझाने पर भी नहीं लौटी.

समझाने के बावजूद भी नहीं मानी दुल्हन

शादी के लिए दुल्हन के घरवाले उसे 6 घंटे तक समझाते रहे, जिसके बाद बिना शादी किए दूल्हा बारात लेकर वापस जाने को तैयार हो गया. दूल्हे के पिता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दुल्हन को गिफ्ट में दिए गए लाखों रुपए की ज्वेलरी उन्हें वापस नहीं किए गए. इतना ही नहीं, दूल्हे यह भी कहा कि इस घटना के बाद से उसकी जान की भी खतरा है. दूल्हे ने कहा कि लड़की और उसका परिवार मुझसे मिलने के लिए कई बार आया. हालांकि, मुझे यह नहीं मालूम कि उसने अचानक से अपना मन क्यों बदला. इस घटना से में बेहद ही आहत हूं.

इनपुट: आईएएनएस से

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर