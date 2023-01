ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने उठाया मुंबई के सैंडविच और मिर्ची आइसक्रीम का लुत्फ, सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

British High Commissioner News: ब्रिटिश उच्चायुक्त, एलेक्स एलिस सोशल मीडिया पर तब छा गए जब उन्होंने सड़क के किनारे एक स्टाल से मुंबई के प्रसिद्ध स्नैक्स का टेस्ट चखा. मिस्टर एलिस ने स्नैक्स का आनंद लेते हुए अपनी दो तस्वीरें साझा कीं. तस्वीर में मिस्टर एलिस को मुंबई के मशहूर सैंडविच और चिली आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है.

एलेक्स एलिस ने लिखा, ‘आज एक मुंबईकर की तरह खा रहा हूं - मुंबई सैंडविच और मिर्च आइसक्रीम को ट्राई कर रहा हूं. बॉम्बे सैंडविच." इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कैप्शन में मराठी में ‘आओ खाओ’ भी जोड़ा. एलिस ने गुरुवार को यह ये दोनों फोटो ट्विटर पर शेयर की थीं. इस पोस्ट को 1 लाख 36 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है. पोस्ट को 2400 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.

Eating like a #Mumbaikar today – trying the मुंबई सैंडविच and chilli ice cream. #BombaySandwich

या जेवायला! pic.twitter.com/24Xu9lkKQH

— Alex Ellis (@AlexWEllis) January 12, 2023