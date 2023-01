शख्स को मिला 92 साल पुराना दादाजी का पासपोर्ट, उर्दू में लिखी थी ऐसी चीजें; पढ़कर दंग रह गया पोता

British India Passport Viral: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरानी चीजें हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं. कुछ लोग तो पुरानी कागजात को भी अच्छे तरीके से रखते हैं ताकि सालों-साल बाद जब उन्हें दोबारा देखा जाए तो हैरानी हो. इतिहास के बारे में जानने में कौतूहल हर किसी को होती है और जब लोग ऐसी चीजों से रूबरू होते हैं जो कई साल पुरानी है तो सोच में पड़ जाते हैं. ऐसी चीजें लोगों ध्यान हमेशा आकर्षित करती हैं. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट मिला, जिसे देखकर सैकड़ों लोग हैरान हैं. एक शख्स ने अपने दादाजी का 'ब्रिटिश भारत पासपोर्ट' (British India Passport) शेयर किया जिसे 92 साल पहले 1931 में लाहौर में जारी किया गया था.

पासपोर्ट पर लिखी हुई चीजें हैं अनमोल

ब्रिटिश भारत पासपोर्ट में उस समय के चौंकाने वाली बातें लिखी हुई थीं, जिन्हें देखकर लोगों मुंह खुले के खुले ही रह गए. पासपोर्ट के बारे में तब का खुलासा हुआ है, जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था. ट्विटर यूजर अंशुमन सिंह ने डॉक्यूमेंट्स की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें नीचे की ओर 'इंडियन एम्पायर' के साथ 'ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट' लिखा हुआ है. यह 1931 में लाहौर में जारी किया गया था और 1936 तक, पासपोर्ट पंजाब राय के नाम था जो कि केन्या कॉलोनी और भारत में ही मान्य था. पासपोर्ट अच्छी स्थिति में दिखाई दिया, जिसकी यूजर ने तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट की.

My Grandfather’s “British Indian Passport”, issued at Lahore in 1931. He must’ve been 31 years old then. pic.twitter.com/KzGja0gnKB

— Anshuman Singh (@anshumansingh75) January 7, 2023