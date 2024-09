Tasty बोलकर गट-गट भांग पी गया अंग्रेज, 3 घंटे बाद भोलेनाथ की नगरी में किया 'तांडव'

British Influencer Drink bhang in India: भारत न सिर्फ विभिन्न संस्कृति बल्कि खान-पान भी समृद्ध है, लेकिन विदेश के लोगों को इसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और इसे दिन या महीनों में नहीं बल्कि सालों लग सकते हैं. लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला हुआ है. ब्रिटिश इंटरनेट सेलिब्रिटी और इंफ्लुएंसर सैम पेपर ने अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी क्योंकि उन्हें भांग पीने से गंभीर पाचन समस्याएं हुईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. वीडियो के मुताबिक, सैम ने उज्जैन में भांग पिया था.

भांग पीने के बाद पगला गया विदेशी इंफ्लुएंसर

एक वीडियो में, ब्रिटिश इंफ्लुएंसर सैम पेपर को एक स्थानीय स्ट्रीट वेंडर से भांग ट्राई करते हुए देखा गया है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर 'Sam Pepper Clips' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये कहां हुआ, ये पता नहीं है, लेकिन वीडियो में एक बुजुर्ग भारतीय आदमी को ब्रिटिश इंफ्लुएंसर के लिए ड्रिंक तैयार करते हुए देखा जा सकता है. सैम पेपर इसे ट्राई करने के लिए काफी उत्साहित थे.

हालत हुई खराब तो पहुंच गया हॉस्पिटल

वीडियो आगे बढ़ने के साथ उसकी सेहत बहुत खराब होने लगी, जो शुरुआत में एक कैजुअल कल्चरल एक्सपीरियंस था, वो जल्दी ही एक गंभीर स्थिति बन गया, क्योंकि इंफ्लुएंसर को भांग पीने से गंभीर पाचन समस्याएं हुईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. वायरल होने वाले एक अलग वीडियो में इंफ्लुएंसर को अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ देखा जा सकता है, वो बहुत परेशान था. इंफ्लुएंसर इमोशनली टूट जाता है और दावा करते हैं कि भारतीय नर्सों ने उनके IV ड्रिप वाल्व को खोल दिया था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई.

