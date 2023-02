ब्रिटेन में LIVE टीवी के दौरान हुई तीखी बहस, पत्रकार बोलीं- भारत को कोहिनूर वापस करो!

बहस में कई गेस्ट मौजूद थे

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड मॉर्निंग ब्रिटेन शो के दौरान बहस हो रही थी. बहस में कई गेस्ट मौजूद थे. इसी दौरान भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर और ब्रॉडकास्टर एम्मा वेब के बीच तीखी बहस हुई. बहस के दौरान कौर ने लगभग चिल्ला कर कहा कि आपको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है. आप भारत को कोहिनूर वापस कर दें.

महारानी के मुकुट में कोहिनूर

इसके बाद बहस गंभीर हो गई और बाद में जाकर किसी तरह शांत हुई. बताया जाता है कि 1849 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर लिया था. 1937 में पहली बार इसे ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा दिया गया था. ब्रिटेन की महारानी के ताज में 2,800 कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनमें 105 कैरेट का बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लगा है. कोहिनूर को दुनिया में तराशे गए सबसे बड़े हीरों में एक बताया जाता है.

यह वीडियो वायरल हो रहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहिनूर हीरा सदियों पहले हैदराबाद की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था. यह कई मुगल और फारसी शासकों के पास भी रहा. आखिर में यह ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया. कोहिनूर को लेकर हमेशा से ही भारत और ब्रिटेन में चर्चा चलती रही है. इसी कड़ी में यह वीडियो वायरल हो रहा है.

'This is a contested object.' @Emma_A_Webb argues we should not be returning the Crown Jewels back to their geographical origins as ownership can be disputed in heated debate. pic.twitter.com/HCvMCqYFNi

— Good Morning Britain (@GMB) February 16, 2023