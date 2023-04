आपके भी गली-मोहल्ले घूमता रहता है सांड? संभल जाए वरना हो सकती है ऐसी हालत; CCTV वायरल

सांड ने अचानक कर दिया महिला पर हमला

यहां हम एक वीडियो लेकर आएं हैं जो दिखाता है कि एक बहादुर लड़का अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक गुस्सैल बैल से एक महिला को बचाता है. जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला गली से गुजर रही होती है जबकि एक बैल रास्ते में खड़ा है. जैसे ही महिला बैल के करीब पहुंचती है, आवारा जानवर उस पर हमला कर देता है. हैरानी की बात यह है कि जानवर बिना उकसावे के उस पर हमला कर देता है. बैल ने महिला पर जोर से वार कर महिला को जमीन पर पटक दिया. घटना और भी भयावह लग रही है, क्योंकि महिला एक गेट के सामने बेसुध होकर गिर गई.

The way the young boy ran to save & protect the elderly woman. pic.twitter.com/2G0B8wDaOY

