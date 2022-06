'बुलडोजर' का जलवा विदेश में भी, 100 बाइक्स को यूं कर डाला चकनाचूर; Video देख भारतीयों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Bulldozer Viral Video: जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों से भारत में बुलडोजर का दमखम देख रहे हैं, कुछ वैसा ही अब विदेश में भी देखने को मिल रहा है. न्यूयॉर्क सिटी (New York City) के मेयर एरिक एडम्स ने हाल ही में शहर में सैकड़ों अवैध और खतरनाक दोपहिया वाहनों को बुलडोजर से नष्ट करने का आदेश दिया था.

विदेश में इस वजह से चला बुलडोजर

न्यूयॉर्क की सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रयास में डर्ट बाइक और एटीवी को जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया. उन लोगों को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए जिनके पास खुद की या किसी अन्य की अवैध गाड़ियां हैं, महापौर ने एक बुलडोजर द्वारा लगभग सौ अवैध मोटरबाइकों को कुचलने का एक वीडियो ट्वीट किया.

New York City Mayor Eric Adams waved a checkered flag to start a bulldozing event, where 100 illegal dirt bikes and all-terrain vehicles, confiscated by the New York City Police Department, were crushed pic.twitter.com/DuzKOnWwAN

सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहा वायरल

मेयर ऑफिस ने ट्वीट किया, 'आप हमारे पड़ोस को आतंकित करना चाहते हैं? तुम कुचल जाओगे.' रॉयटर्स ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे न्यूयॉर्क शहर प्रशासन ने डर्ट बाइक और जब्त की गई एटीवी को नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया. इसमें मेयर को विनाश अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाया गया. यह क्लिप 1.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

देखें वीडियो-

Illegal dirtbikes and ATVs endanger the lives of New Yorkers. We're not letting them go unchecked.

This year we've already taken nearly 2,000 bikes off the street and we're just getting started.

Get the message: you want to terrorize our neighborhoods?

You'll get crushed. pic.twitter.com/snHjqfWr90

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 21, 2022