Video: चील के पंख में फिट किया कैमरा, दिखाया बर्फीले पहाड़ का शानदार नजारा

Snowy Mountains Video: आज के दौर में हर चीज का वीडियो बन जाता है और कहीं का भी वीडियो बनाना अब बहुत कठिन नहीं रह गया है. इसी कड़ी में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसे चील के पंख में छोटा सा कैमरा लगाकर रिकॉर्ड किया गया. यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे शेयर करने लगे.

चील के पंख में कैमरा लगा कर रिकॉर्ड

दरअसल इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि बर्फीले पहाड़ को चील के पंख में कैमरा लगा कर रिकॉर्ड किया गया है. यह हिमालय क्षेत्र का वीडियो लग रहा है हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है और कहां का है. लेकिन बर्फीले पहाड़ के बीच दिख रही खूबसूरत वादियां लोगों को खूब पसंद आई हैं.

चील काफी ऊंचाई पर उड़ रही

इसमें दिख रहा है कि चील सामने की तरफ उड़ती जा रही है और उसके सामने के नजारे उस कैमरे में कैद हो रहे हैं. चील के उड़ने की गति और उसका अंदाज़ उस कैमरे के माध्यम से महसूस किया जा सकता है. यह भी दिख रहा है कि चील काफी ऊंचाई पर उड़ रही है क्योंकि सामने दिख रहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ चील के नीचे ही दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग शेयर करने लगे और एक-दूसरे से पूछने लगे कि वीडियो कहां का है. हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें सामने आई हैं. इससे पहले भी कैमरे को इस तरह फिट किया जा चुका है. फ़िलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

The wonderful view recorded by the camera attached to the Eagle's back.pic.twitter.com/Fwzx5LD374

— Figen (@TheFigen_) January 8, 2023