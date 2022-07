सड़क पर भीख मांगते हुए दिखाई दिए Johnny Depp! जैक स्पैरो जैसी एक्टिंग कर लोगों को किया कन्फ्यूज

Captain Jack Sparrow Begs On Street: कैप्टन जैक स्पैरो (Captain Jack Sparrow) की पोशाक पहने एक भिखारी का वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें दिखाया गया है कि आदमी पैसे मांगते समय जॉनी डेप (जिसने 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' फ्रैंचाइजी में किरदार निभाया) के तौर-तरीकों की पूरी तरह से नकल करता है, और यहां तक कि लुक को पूरा करने के लिए एक टॉय गन भी रखता है. वीडियो दो महीने पहले सामने आया था, जब मिस्टर डेप अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर वायरल हो रहा है.

भीख मांगने के लिए शख्स ने लिया जैक स्पैरो जैसा लुक

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रैफिक लाइट पर एक शख्स कार में बैठकर एक क्लिप शूट कर रहा है. इस दौरान वह एक भिखारी को देखता है, जो कि बिल्कुल जैक स्पैरो का लुक बनाया हुआ. वह अपनी टॉय गन निकालता है और कार की ओर चलने लगता है. कार की खिड़की पर पहुंचने के बाद वह आदमी से पैसे लेने के लिए अपनी टोपी निकालता है. पैसे इकट्ठा करने के बाद, वह जैक स्पैरो जैसी मुस्कान देता है और चला जाता है. वीडियो कहां शूट किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है.

This was the most creative way of begging ive ever seen

pic.twitter.com/hUHFYjGimC

— dn (@javroar) July 2, 2022