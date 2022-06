महिला के लिए 'जी का जंजाल' बना चीनी-मिट्टी का ये कटोरा, खोलते ही बोली- मम्मी से पूछो कि कैसे बाहर निकालूं

Weird News: सोशल मीडिया यूजर्स से मदद मांगने वाली एक महिला का ट्वीट वायरल हो गया है. ट्विटर पर उसने दो चीनी मिट्टी के कटोरे की एक तस्वीर पोस्ट की है जो एक-दूसरे में चिपकी हुई हैं और अब वह उन्हें बाहर निकालना चाहती हैं. ची गुयेन ने अपने पहले ट्वीट में समस्या बताते हुए कहा, 'ट्विटर यूजर्स, मुझे आपकी मदद चाहिए. मैंने बर्तन खरीदते समय एक चीनी-मिट्टी के कटोरे को दूसरे में रख दिया और अब वे फंस गए हैं. दोनों को तोड़े बिना छोटे कटोरे को कैसे निकाल सकते हैं? मैं इतना इन्वेस्ट किया है. मैंने दो दिन तक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब हार नहीं मान सकती.'

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने तरह-तरह के सलाह देने लगे. अभी तक इस ट्वीट को इसे 91,000 से ज्यादा बार लाइक किया गया है और 7,500 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है. ची गुयेन ने अपने बाद के ट्वीट्स में बताया कि उसने अब तक कटोरी को बाहर निकालने के लिए क्या-क्या प्रयास किए. उसने बताया कि गर्म साबुन का पानी, किनारों पर तेल, माइक्रोवेव, कई बार जोर-जोर से झटकें, पानी में डुबाया, उल्टा किया, अंदर की कटोरी को घुमाया, बाहरी कटोरे को बार-बार टैप करना, कार्ड डालकर, टूथपिक्स और स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ.

Twitter, I need your help. I stacked a ceramic bowl into another one while doing dishes and now they are stuck. How do you remove the smaller bowl without breaking both of them?

Why am I so invested? I’ve tried to fix this for 2 days, and I cannot give up now. pic.twitter.com/ONfuw7L9dH

