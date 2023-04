Chat GPT की वजह से बुरा फंसा स्टूडेंट, पकड़ी गई चोरी तो टीचर ने लिखा- अपने हाथ से लिखकर ले आओ...

असाइनमेंट बनाने के लिए छात्र ने किया Chat GPT का यूज

एआई में कमांड देते वक्त छात्र ने कुछ ऐसी गलती कर दी, जिससे जवाब सही तरीके से नहीं मिला और फिर बिना कुछ देखे ही छात्र ने कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया. जब टीचर ने जवाब देखा तो वह हैरान रह गया और तुरंत समझ आ गया कि छात्र ने चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया है. इसका एक स्क्रीनशॉट तेजी से ट्विटर पर वायरल हो रहा है. एक छात्र द्वारा की गई एक चूक ने टीचर को सोच में डाल दिया. ट्विटर यूजर जस्टिन मूर ने शेक्सपियर के मशहूर नाटक 'ट्वेल्थ नाइट' पर एक छात्र के निबंध का एक स्क्रीनशॉट दिखलाया. ट्वीट के कैप्शन में लिखा, 'टीचर: "एआई एक आपदा है, मैं कैसे जानूंगा कि कौन धोखा दे रहा है?'

Teachers: "AI is a disaster, how am I going to know who is cheating?!"

Students: pic.twitter.com/RXGLt4FYKA

— Justine Moore (@venturetwins) April 18, 2023