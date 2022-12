Classical Music: चेन्नई के इस लड़के ने ट्रेन में ऐसा शास्त्रीय संगीत सुनाया, मंत्रमुग्ध हो गए यात्री

Chennai Boy In Train Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा ट्रेन के अंदर ऊपरी सीट पर बैठा हुआ है और वह संगीत सुना रहा है. उसके शब्दों को सुनकर ट्रेन के अंदर बैठे यात्री एकटक उसे देख रहे हैं और अपने मोबाइल कैमरे में उसका वीडियो बना रहे हैं. इस लड़के के बारे में जब सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए.

वाराणसी में काशी तमिल समागम

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के का नाम सूर्यनारायणन है और यह चेन्नई का रहने वाला है. आठ साल का यह बच्चा वाराणसी में काशी तमिल समागम से लौट रहा था और ट्रेन पर बैठा हुआ था. इस दौरान लड़के ने ट्रेन में ही दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को सुनाना शुरू किया. जब लोगों ने इसकी आवाज सुनी तो वे काफी प्रभावित हुए. इसके बाद बच्चे ने उन सब को अपने ज्ञान और अपने संगीत के ज्ञान से सराबोर कर दिया.

बच्चे की आवाज बहुत मधुर

वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा अपनी सीट पर बैठा हुआ है और गीत गए रहा है जबकि वहां मौजूद यात्री उसे ध्यान से सुन रहे हैं. इतना ही नहीं सभी यात्री अपने मोबाइल कैमरे में उसे कैद भी कर रहे हैं. वाकई में इस बच्चे की आवाज बहुत मधुर सुनाई दे रही है.

वीडियो तेजी से वायरल

खास बात यह है कि भले ही वह जो गा रहा है वह समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसकी धुन और उसके भाव इतने तेज हैं कि देखते ही बन रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

A classical concert from the upper berth of a train..!!#Kashi_Tamil_Sangamam !!

Sooryanarayanan of Chennai...!

Look at the Bhaav..! Speechless @KTSangamam pic.twitter.com/saBQfu2n3r

— Sangitha Varier (@VarierSangitha) December 20, 2022