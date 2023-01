Loaded Gun: डायपर पहने बच्चे के हाथ में थी लोडेड गन, उसने ट्रिगर पर रखी उंगली और फिर...

Child In Diaper Loaded Gun: आधुनिक दौर में हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि कई बार यह चीजें हमको नुकसान पहुंचा देती हैं. छोटे बच्चों को हम ऐसी-ऐसी चीजें थमा देते हैं जो काफी खतरनाक होती हैं. अमेरिका में तो गन कल्चर इस कदर बढ़ गया है कि कम उम्र के लोगों के पास आधुनिक से आधुनिक बंदूकें निकल कर आती हैं. इसी कड़ी में एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है.

छोटे से बच्चे के हाथ में बंदूक

दरअसल डेली मेल की एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अमेरिका के इंडियाना नामक जगह की है. यहां की एक सोसाइटी से यह वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक छोटे से बच्चे के हाथ में बंदूक नजर आ रही है. हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा सिर्फ डायपर में है. इसका मतलब हुआ कि इसकी उम्र दो बरस के आसपास ही होगी.

बंदूक पूरी तरह से लोडेड थी

रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक पूरी तरह से लोडेड थी यानी बस दबाने की देरी थी और गोली अपने निशाने पर लग जाती. वायरल सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है लड़का बंदूक लेकर आता है और एक जगह से दूसरी जगह फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमता नजर आता है. इसी बीच वह ट्रिगर पर अपनी उंगली ले जाता है. लेकिन ना मालूम कैसे उसकी उंगली से ट्रिगर नहीं दबता है.

लड़के के माता-पिता को अरेस्ट

इसी बीच तब तक परिवार में किसी की नजर उस पर पड़ती है और बंदूक उससे छीन ली जाती है. इस घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया स्थानीय पुलिस ने जांच की और उस शख्स के यहां छापा मारकर उस लड़के के माता-पिता को अरेस्ट कर लिया. इस पूरी घटना की जांच की जा रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर यह सब करना ठीक है या नहीं.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. T was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L

— Shannon Watts (@shannonrwatts) January 15, 2023