Viral News: अपने ही स्कूल के बाहर मूंगफली बेचती है क्लास 12 की ये स्टूडेंट्स, मजबूरी जानकर रो पड़े लोग

Class 12 Student Who Sells Peanuts In Kerala: अच्छी शिक्षा प्राप्त करना न केवल कठिन है बल्कि महंगा भी है. बहुत से लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करना आसान नहीं होता, उन्हें जी-जान लगाकर काम करना पड़ता है. हालांकि, केरल की 12वीं की यह छात्रा अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प है और हर दिन कड़ी मेहनत कर रही है. केरल के चेरथला (Cherthala in Kerala) की विनीशा (Vinisha) स्कूल में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और साथ ही अपना पेट भरने की कोशिश भी कर रही है. कक्षा 12 की छात्रा अपने स्कूल के ठीक बाहर मूंगफली बेचती है जब उसकी कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं.

अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल के बाहर मूंगफली बेचती है लड़की

विनीशा (Vinisha) स्कूल के बाद मूंगफली की अपनी गाड़ी बाहर ले जाती है और रात 8 बजे तक मूंगफली बेचती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे स्कूल छोड़ना न पड़े. वह एक गर्म तवे पर मूंगफली को नमक में मथती है और अपनी गर्म भुनी हुई मूंगफली से ग्राहकों को आकर्षित करती है. बहन की शादी के बाद परिवार पर भारी कर्ज होने के बाद विनीशा ने मूंगफली बेचना शुरू किया. उसके पिता एक मजदूर हैं और उसकी मां भी मूंगफली बेचने वाली है. मूंगफली बेचते समय घंटों खड़े रहने से उसकी मां के पैर में दर्द होता था. तभी विनीशा ने परिवार के लिए एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए खुद आगे आई और मूंगफली बेचने का फैसला किया.

माता-पिता की मदद करने के लिए साथ आई विनीशा

बता दें विनीशा पिछले चार साल से अपने माता-पिता की मदद कर रही है. एशियननेट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, विनीशा ने कहा कि वह शाम 4:30 बजे काम शुरू करती हैं और रात 8 बजे खत्म होती हैं. मूंगफली बेचने के बाद वह घर जाकर पढ़ाई करती है. उसने समझाया कि कैसे राहगीर उसका मज़ाक उड़ाते हैं जबकि वह एक ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश करती है. उनका दावा है कि कुछ लोग उन्हें 'पांडी' और 'पंडी कपंडी' कहते हैं. फिर भी, वह अपनी आय अर्जित करने और अनुभव से सीखने में गर्व महसूस करती है.

दृढ़ निश्चयी छात्रा विनीशा ने यह भी कहा कि वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाती थी लेकिन उसके लिए दोनों चीजों का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया. यह तब हुआ जब उसने मूंगफली बेचने वाली नौकरी को स्थायी बनाने का फैसला किया. उन्होंने अन्य छात्रों से हमेशा स्वतंत्र रहने और आजीविका कमाने का प्रयास करने का आग्रह किया.

