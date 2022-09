Office Chair: कंपनी ने ऑफिस में लगाई अजीबोगरीब चेयर, भड़के लोग बोले- कब्र वाली कुर्सी

Coffin Shape Chair in Office for Work: पहले के समय में लोग कठिन परिश्रम करते थे और अब ऐसा करने वाले बहुत कम हो गए हैं. ज्यादातर लोग दफ्तरों में कुर्सी पर बैठकर आराम की नौकरी करते हैं. ऐसा शायद लंबे समय तक करने से उनकी सेहत पर भी फर्क पड़ता है. इसी को देखते हुए एक कंपनी ने ऐसी कुर्सी बना डाली है जो दिखने में बिलकुल कब्र की तरह दिखती है. इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है.

The Last Shift Office Chair का टैगलाइन

दरअसल, इस कुर्सी का शेप कब्र जैसा मुड़ा हुआ है. ब्रिटिश कंपनी चेयरबॉक्स 'Chairbox' ने इस कुर्सी को बनाया है. इसके लिए बकायदा The Last Shift Office Chair का टैगलाइन भी दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी ने यह कुर्सी बनाकर उन लोगों पर तंज मारा है जो लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करते रहते हैं. यह भी बताया गया है कि यह खतरनाक है और यह अपनी कब्र खोदने जैसा है.

लोग मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्सी को ताबूत के डिजाइन वाले कास्केट पर बनाया गया है. बताया गया है कि इस तरह के फ्रेम पर कुर्सी को बनाने का आइडिया खुद चेयरबॉक्स का है. यहां भी लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं. इंटरनेट पर इस कुर्सी की तस्वीरें वायरल हैं और लोग पर इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ का कहना है कि यह सच्चाई बताने का अच्छा तरीका है तो वहीं कुछ ने कहा कि यह ठीक बात नहीं है.

फिलहाल इस कुर्सी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. चेयरबॉक्स कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि इंसान आठ घंटे तक कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बने हैं. इस व्यावहारिक परिवर्तन को हमारा शरीर अभी स्वीकार नहीं कर पाया है. व्यायाम के बाद भी यह काफी नहीं है. लोगों को स्टैंडिंग डेस्क देने का भी कानून है. इसके लिए पर्याप्त जागरूकता अभी नहीं है. इससे सतर्क रहने की जरूरत है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर