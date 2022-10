Condition For Marriage: पढ़ाई..पैकेज..उम्र..जाति और परिवार ऐसा हो, तब करेंगे शादी! वायरल हुई शर्तें

Marriage Condition For Partner: भारत समेत दुनियाभर से शादी के कई वीडियोज और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं. इसी बीच एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं. मजेदार बात यह है कि उम्र से लेकर पार्टनर किस कॉलेज से पढ़ा हो और घर में कौन कौन से सदस्य होने चाहिए, इन सबकी डिमांड के बारे में जिक्र किया गया है. इसके अलावा और भी कई चीजों का जिक्र किया गया है.

अजीबोगरीब शर्तें रखी गई हैं..

दरअसल, इस तस्वीर को कई यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें पार्टनर के लिए अजीबोगरीब शर्तें रखी गई हैं. हालांकि यह नहीं पता चल पाया कि यह लड़की वालों की तरफ से शेयर किया गया है या लड़के वालों की तरफ से शायर किया गया है लेकिन इसकी मांगें कमाल की हैं. कुछ लोग इन शर्तों पर भड़के हुए हैं तो कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं.

कॉलेजों का भी जिक्र किया गया..

इसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि सन 1992 से पहले संभावित पार्टनर का जन्म ना हुआ है. पार्टनर के पास MBA, MTech, MS या PGDM की डिग्री जरूर होनी चाहिए. और यह डिग्री खास इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए. इनमें NIT, चार IIIT, IISc बैंग्लोर, BITS Pilani, DTU, NSIT, Jadavpur University को जगह मिली है. इतना ही नहीं कॉलेजों का भी जिक्र किया गया है कि इन्हीं कॉलेज से पढ़ाई हुई हो.

लोकेशन, परिवार, सैलरी और जाति

इसके बाद लोकेशन, परिवार के लोगों, सैलरी और जाति के बारे में लिखा गया है. दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हो. पार्टनर के दो से ज्यादा भाई-बहन ना हों, सलाना सैलरी 30 लाख से कम ना हो, कद 5.7 से 6 फीट के बीच हो. कॉर्पोरेट जॉब करता हो और उसकी सलाना इनकम 30 लाख से कम नहीं होनी चाहिए. साथ ही वह नॉन मांगलिक अग्रवाल कास्ट का होना चाहिए.

फिलहाल इन शर्तों के साथ यह शादी की शर्तों वाला कार्ड वायरल हो रहा है. इसे देखते ही ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. कोई इसे फर्जी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसी शर्तों वाला पार्टनर बहुत कम लोगों को मिलेगा.

