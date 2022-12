China: कोरोना से हाहाकार..खाने को दवाई तक नहीं, डिटेंशन में संतरे-नींबू के लिए मच रही भगदड़

Corona Patients Fight For Orange: कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप धारण कर रहा है. चीन में तो हालात बेहद खराब हैं. वहां कोरोना मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अनुमान है कि हर रोज वहां लाखों मामले आ रहे हैं और हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं. इसी बीच चीन से एक वीडियो सामने आया है जो वहां के हालातों को बयां कर रहा है. वहां के डिटेंशन कैंप में दवाइयों की किल्लत है और लोग नींबू संतरे को लूटने में लगे हैं.

हेल्थ सेंटर को डिटेंशन कैंप बना दिया

दरअसल, यह घटना चीन के एक डिटेंशन कैंप की बताई जा रही है. इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. बताया जा रहा है कि यह शंघाई के एक हेल्थ सेंटर का है जिसे डिटेंशन कैंप बना दिया गया है. कोरोना के मरीजों को यहां डिटेन किया गया है और वो यहां के हालात को लेकर जमकर चीख-पुकार मचा रहे हैं. इसी बीच उनके पास दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं.

चीन दुनिया से अपनी नाकामी छिपा?

वीडियो में दिख रहा है कि यहां पर संतरों के लिए मारामारी हो रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां दवाइयों की कमी हो गई है और इसलिए लोग संतरे और नींबू जमकर खा रहे हैं. संतरे और नींबू से इम्‍यूनिटी बढ़ती है और इंफेक्‍शन होने का खतरा कम होता है. इसका मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया से अपनी नाकामी छिपा रहा है लेकिन वहां के ही लोग उसकी पोल खोल रहे हैं.

रोजाना 10 लाख कोरोना केस

दुनिया भी मान रही है कि चीन में कोहराम मचा हुआ है. लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी के मुताबिक चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना केस सामने आ रहे हैं. जबकि 24 घंटे में 5 हजार से अधिक मौतें हो रही हैं. एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

People in China Rush and Struggle for Oranges and Lemons as these fruits have Vitamin C…

#COVID #chinacovid #COVID19 #coronavirus #China #CovidIsNotOver #CovidIsntOver #Corona pic.twitter.com/enAuGemCqu

— Jyot Jeet (@activistjyot) December 23, 2022