Thank You: डिस्काउंट मिलने पर भी ग्राहक ने 'थैंक्स' नहीं कहा, भड़के दुकानदार ने कर दिया मर्डर!

Customer Killed By Shopkeeper: किसी को धन्यवाद कहना बड़ी अच्छी बात यही लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने धन्यवाद नहीं किया तो उसका मर्डर हो जाना चाहिए. एक ऐसा बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है जब एक दुकानदार ने एक ग्राहक को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने डिस्काउंट के बदले थैंक यू नहीं कहा था.

कुछ सामान खरीदने पहुंच गया

दरअसल, यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ग्राहक अचानक रात के ग्यारह बजे एक दुकानदार के यहां कुछ सामान खरीदने पहुंच गया. इसके बाद उसे कुछ डिस्काउंट देकर सामान दे दिया. लेकिन इसी बीच दोनों में कुछ कहासुनी हो गई और यह मामला काफी आगे बढ़ गया.

ग्राहक ने समझाने का प्रयास किया!

पहले तो दोनों के बीच धक्कामुक्की हुई इसके बाद दुकानदार ने चाकू निकाल लिया तो ग्राहक ने समझाने का प्रयास किया. लेकिन दुकानदार के सिर पर पता नहीं क्या भूत सवार हो गया उसने चाकू मारना शुरू कर दिया. बताया जाता है कि ग्राहक को मारकर वह उसकी बाइक लेकर फरार हो गया. आनन फानन में कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उसकी मौत हो गई.

उसने पूछताछ में बताया कि...

उधर पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया. उसने पूछताछ में बताया कि उससे कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन उसने डिस्काउंट के बावजूद भी उसे शुक्रिया नहीं कहा इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने मर्डर कर दिया. फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दोनों के बीच का झगड़ा देखा जा सकता है.

WANTED-HOMICIDE: On 9/20/22 at approx. 11:23PM, in front of 248 4th Ave @NYPD78PCT Brooklyn. Edwin Pedroza stabbed a 37-year-old male victim causing his death. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5i6ws Reward up to $3,500 pic.twitter.com/pmwS4UNXQY

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 28, 2022