Food Items: बेटी-दामाद के स्वागत में परोसे गए 379 व्यंजन, दुनिया का कोई पकवान नहीं बचा!

Welcome With 379 Dishes At Home: भारत परंपराओं और त्योहारों का देश माना जाता है. यहां पर त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है और परंपराओं को खूब निभाया जाता है. इसी कड़ी में हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर एक परिवार ने अपने बेटी और दामाद का ऐसा स्वागत किया कि लोग अचरज में पड़ गए. दामाद के लिए 379 पकवानों को बनाया गया और जब पहुंचे तो उन्हें उनके सामने परोसा गया.

दामाद के स्वागत में रिकॉर्डतोड़ व्यवस्था

दरअसल, यह घटना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां के रहने वाले एक दंपत्ति ने अपने बेटी-दामाद के स्वागत में रिकॉर्डतोड़ व्यवस्था की. इस दंपत्ति ने मकर संक्राति के अवसर पर 379 व्यंजन परोसे. 15 जनवरी को मकर संक्राति के अवसर पर मुरलीधर आंध्र प्रदेश स्थित अपने ससुराल पहुंचे. पेशे से आर्किटेक्ट मुरलीधर ने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में उनका ऐसा स्वागत होगा.

कई लोगों ने रिकार्ड्स बनाए हैं

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अप्रैल 2022 में मुरलीधर ने एलुरु की कोरूबल्ली कुसूमा से शादी की थी. इस परिवार से जुड़े एक शख्स का कहना है कि बीते कुछ समय कोविड प्रतिबंधों के कारण काफी जगहों पर इस त्यौहार को अच्छे से नहीं मनाया गया. इन सालों में तमाम लोग अपनी बेटी और दामाद के साथ संक्रांति का त्योहार भी नहीं मना पाए थे. लेकिन इस साल कई लोगों ने रिकार्ड्स बनाए हैं.

दामाद के स्वागत में महा भोज

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ही एक परिवार ने दामाद के स्वागत में 4 दिन मेहनत करने के बाद कुल 173 व्यंजन परोसे. असल में आंध्र प्रदेश के घरों में मकर संक्राति के अवसर पर दामाद के स्वागत में महा भोज का आयोजन किया जाता है. कई जिलों में अपने दामाद को खिलाने के ले कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए जाते हैं. इसी कड़ी में ये मामले सामने आए हैं.

कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल

इस पर्व के अवसर पर ऐसी कई कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो लोग इसे शेयर करने लगे. कुछ यूजर चुटकी भी लेने लगे. 379 पकवान वाले घर की कहानी जब वायरल हुई तो एक यूजर ने लिखा- भाई दुनिया में कोई पकवान नहीं बचा होगा जो दामाद की थाली में नहीं होगा.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं