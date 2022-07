बेटी की दोस्त को नहीं पसंद था हॉस्टल का खाना, उसकी मां रोज भेजने लगी घर का खाना; लेटर में लिखी दिल छू लेने वाली बात

Desi Mom Sends Ghar Ka Khana: अगर आप किसी हॉस्टल में रह चुके हैं तो आपने हर एक दिन मेस के खाने की शिकायत जरूर की होगी और आपने अपने परिवार के साथ रहने वाले अपने दोस्तों से घर का खाना लाने के लिए जरूर कहा होगा. फिलहाल, एक महिला को सबसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने अपने एक दोस्त से मेस खाने की शिकायत की. दोस्त की मां लगभग हर दिन उसे घर का खाना भेजने लगी. ट्विटर यूजर श्रुबेरी ने कहा, 'दोस्त से मेस फूड की शिकायत कर रहा था और उसने अपनी मां को बताया, इसलिए उसकी मां लगभग हर दिन मुझे खाना भेज रही है.'

मेस का खाना नहीं पसंद आया तो दोस्त की मां ने किया ऐसा काम

जब उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि वह अब उनका टिफिन स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कुछ बनाने का समय नहीं है और वह उन्हें खाली नहीं लौटाना चाहती है. लड़की ने लिखा, 'मैंने कहा कि मैं इसे अब और स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कुछ भी बनाने और टिफिन वापस करने का समय नहीं है. जिसके बाद उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा, जो कि एक मानवता दिखलाता है.'

देखें ट्वीट-

Been complaining about mess food to friend and he told his mom, so his mom’s been sending me food almost everyday. I said I couldn’t accept it anymore because I don’t have time to make anything and return the tiffins and now she sends these little notes. Humans are top tier >> pic.twitter.com/qBcM8EfmQi

— shruberry (blue tick) (@psychedamygdala) July 7, 2022