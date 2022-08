Trending: दिल्ली का ये 'भिखारी' किसी मॉडल से कम नहीं! स्वैग देख लोग रह गए हक्के-बक्के

Swag Of Beggar: जब भी आप गाड़ी को रेड सिग्नल (Red Signal) पर रोकते हैं तो आपको कुछ लोग या फिर कुछ बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते होंगे. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इन लोगों की मजबूरी को समझते हुए इन्हें पैसे (Money) दे देने चाहिए जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे देने से ये लोग मेहनत से कमाई करने की कोशिश ही नहीं करेंगे. हालांकि इस बहस (Debate) का कोई अंत नहीं है लेकिन एक भिखारी की फोटो को देखकर कई लोग काफी हैरान दिखाई दिए.

भिखारी का स्वैग

सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स भिखारी (Beggar) नहीं बल्कि एक मॉडल है. कुछ लोग तो भिखारी को बड़े-बड़े मॉडल्स और हीरो (Hero) से कंपेयर करने लगे. आखिरकार ये फोटो है ही ऐसी. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ट्वीट (Viral Tweet) को जरूर देखें...

फोटो देख लोग हुए कंफ्यूज

इस फोटो को देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज (Confuse) दिखाई दिए. कुछ ने तो ये तक कह दिया कि भिखारी आदित्य रॉय कपूर, ऋतिक रोशन और पुष्पा के अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की तरह दिख रहा है. बहुत सारे ट्वीट्स के मुताबिक फोटो में दिखने वाला शख्स भिखारी नहीं हो सकता. बहुत से लोग फोटो को देख खुद को प्रतिक्रिया (Reactions) देने से नहीं रोक पाए.

Lot of tweets saying he may not be a beggar...I just realised I have dashcam footage. https://t.co/mf54uI2GmN pic.twitter.com/iaO2OWaROp

— Kawaljit Singh Bedi (@kawaljit) August 12, 2022