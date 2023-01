सड़क किनारे गिटार बजा रहे शख्स को पुलिसवाले ने रोका, Video देखकर लोगों को आया गुस्सा; दिए ऐसे रिएक्शन

Guitar Artist Video Viral: दिल्ली की तमाम सड़कों पर म्यूजिशियन, आर्टिस्ट व सिंगर जरूर दिख जाएंगे. वह अपने आर्ट से लोगों का दिल जीतने में जरा भी वक्त नहीं लेते. कई बार ऐसा भी होता है जब लोग इन लोगों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं. हालांकि, हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में एक पुलिस वाला ऐसे ही एक कलाकार को गिटार बजाने के लिए रोक देता है और उसे वहां से हटने के लिए कहता है. यूजर राजेश थलंग द्वारा ट्विटर पर अपलोड किया गया वीडियो बहुत छोटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला म्यूजिशियन को खड़े होने और दूर जाने के लिए कह रहा है. म्यूजिशियन को अपना गिटार पकड़े और फर्श पर बैठे देखा जा सकता है.

गिटार बजाने वाले शख्स को पुलिस ने रोका

जहां पर वह गिटार बजा रहा था, वहां पर भीड़ देखी जा सकती है. वीडियो में पुलिसकर्मी और म्यूजिशियन को बहस करते देखा जा सकता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "इंस्टाग्राम पर यह वीडियो देखा. @DelhiPolice यह बिल्कुल भी सही नहीं है. ये कलाकार हमारी दिल्ली को और अधिक सौंदर्यपूर्ण, संगीतमय बनाते हैं. शर्म करो!". अपलोड होने के बाद से वीडियो लगभग 3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा, “दुनिया भर के कई शहरों में सड़कों पर कलाकार अपनी प्रतिभा दिखलाते हैं और उनकी सराहना की जाती है. सरकार द्वारा कभी परेशान नहीं किया जाता."

Watched this clip on Instagram. @DelhiPolice this is not done. These artists make our delhi more aesthetical, musical. Shame !!! pic.twitter.com/FJhENQGkdV

— Rajesh Tailang (@rajeshtailang) January 4, 2023