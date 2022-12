Desi Jugaad: स्कूटर का एक्सीलेटर घुमाकर चचा ने दर्जनों ईंट छत पर चढ़ाया, देसी जुगाड़ ने उड़ाए होश

Desi Jugaad News: देसी जुगाड़ की बात आती है तो भारतीय इस मामले में माहिर मालूम पड़ते हैं. आए दिन यूजर्स जुगाड़ू वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और जैसे ही इंटरनेट पर वायरल होता है तो लोग तारीफ करने में पीछे नहीं हटते. क्या आपने कभी मजदूर को ऊंची बिल्डिंग्स पर ईंट और बालू की बोरियां ले जाते हुए देखा है? दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद उन्हें कुछ रुपये मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जुगाड़ से काम आसान कर लेते हैं. कुछ ही सेकेंड में ईंट कई मंजिल ऊपर पहुंच जाते हैं. एक पुराना वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को जमकर देखना पंसद कर रहे हैं.

स्कूटर को जुगाड़ से बनाया इलेक्ट्रिक स्कूटर

एक शख्स ने पुराने बजाज स्कूटर का यूज करते हुए जुगाड़ू टेक्निक से इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल दिया और उससे अब कई मंजिल ऊंचे इमारत पर ईंट पहुंचाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर एक चचा सिर्फ स्कूटर पर बैठकर एक्सीलेटर को घुमा रहे हैं और ईंट अपने-आप ही छत पर चढ़ जा रहा है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है. बिना मेहनत किए ईंट को ऊपर पहुंचाने का तरीका अब कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहां पर ऊंची बिल्डिंग होती हैं. स्कूटर के इंजन से रस्सी को बांधा गया है और जैसे ही एक्सीलेटर घुमाया जाता है तो रस्सी से ईंट खींच ली जाती है.

Even Bajaj could never have imagined, how this scooter could be used other than driving on the roads..... pic.twitter.com/EctbS0QWvr

— Pankaj Parekh (@DhanValue) December 3, 2022