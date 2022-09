Desi Jugaad: मां ने जुगाड़ से साइकिल पर बनाई 'कार' वाली सीट, सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ाया

Desi Jugaad Video: कहा जाता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है. लेकिन, जब एक मां अपने बच्चे के आराम के लिए आविष्कार करती है, तो दुनिया और भी खूबसूरत हो जाती है. भारत में देसी जुगाड़ का ट्रेंड है और लोग इस चलन को काफी फॉलो करते हैं. जुगाड़ टेक्निक लोगों को बेहद पसंद आती है. इसका एक उदाहरण हाल ही में उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में देखने को मिला. इनोवेशन ही अच्छे काम की पहचान होती है और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये महिला इस क्षेत्र में निपुण नजर आ रही है. उसने बच्चे के लिए साइकिल में एक ऐसी सीट बनाई, जिसे आप अक्सर चार पहिया वाहनों में देखते होंगे.

Desi Jugaad से साइकिल पर बनाई शानदार सीट

इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में एक मां सड़क पर साइकिल चलाती नजर आ रही है, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा. वह थी अपने बच्चे के लिए खास चाइल्ड सीट. मां ने एक छोटे बच्चे के आकार की प्लास्टिक की कुर्सी से पीछे की सीट बनाई जो साइकिल से बंधी थी. वीडियो में बच्चा और मां दोनों आराम से बैठकर सवारी का आनंद ले रहे हैं. वीडियो के साथ हर्ष गोयनका ने लिखा, 'एक मां अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करेगी.' 9 सेकंड की क्लिप से पता चलता है कि जीवन में किसी भी चीज से निपटने के लिए आपको बस एक रचनात्मक की जरूरत है.

What a mother won’t do for her child @ankidurg pic.twitter.com/TZWjHWAguS

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 26, 2022