मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने दीवार पर टांगी 'राशन वाली' रेट लिस्ट, देखकर लोग भी खुजाने लगे सिर

Google Doubts: डॉक्टर अक्सर ऐसे मरीजों से तंग आ जाते हैं, जो अपने लक्षणों या चिकित्सा समस्याओं की ऑनलाइन जांच करते हैं और तर्क पेश करते हैं. ऐसे ही एक डॉक्टर ने अपने मरीजों को सबक सिखाने के लिए एक अच्छी तरकीब निकाली. डॉक्टर मरीज के डायग्नोसिस और उसके इलाज के लिए 200 रुपये लेते हैं लेकिन Google के संदेह का जवाब देने के लिए 1000 रुपये लेते हैं. गौरव डालमिया नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक डॉक्टर के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) चार्जेज (OPD Fee) की तस्वीर शेयर की.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि डॉक्टर ने ओपीडी शुल्क की पूरी रेट लिस्ट लिख रखी है. अलग-अलग तरह मरीजों के लिए अलग-अलग रेट लिस्ट है. यदि कोई रोगी खुद डायग्नोसिस कर रहा है और उसकी सलाह का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए अलग फीस है. यदि रोगी अपने निदान के साथ आता है और अपने इलाज पर जोर देता है, तो डॉक्टर की फीस 2,000 रुपये भी हो सकती है. ऐसे ही अन्य तरह के मरीजों के लिए अलग फीस है. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. आइए उन पर एक नजर डालते हैं.

मेरा डायग्नोसिस, मेरा इलाज- Rs. 200

मेरा डायग्नोसिस, आपका इलाज- Rs. 500

आपके गूगल डाउट्स- Rs. 1, 000

आपका डायग्नोसिस, मेरा इलाज- Rs 1,500

आपका डायग्नोसिस, आपका इलाज- Rs. 2,000

This doctor gets it totally right!!! pic.twitter.com/iW9Ou8UVwO

— Gaurav Dalmia (@gdalmiathinks) June 1, 2022