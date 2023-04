Toy: कुत्ते ने खिलौने को मुंह दबाया..गले में अटक गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा फिर मचा हंगामा!

बेतरतीब ढंग से दबाया



दरअसल, इस वीडियो को हाल ही में एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि डॉक्टर ने उस कुत्ते को बचाया जिसने हाल ही में एक खिलौने को निगल लिया था. वीडियो में भी दिख रहा है कि एक लेडी डॉक्टर उस कुत्ते को लिटाए हुए है और उसके गले को बड़े ही बेतरतीब ढंग से दबाया हुआ है.

कुत्ते को पीठ के बल लिटा कर..

इस दौरान कई लोग डॉक्टर के इधर-उधर खड़े हुए हैं और कुछ लोग तो कुत्ते को पकड़े हुए हैं. इधर डॉक्टर कुत्ते को पीठ के बल लिटा कर उसके गले को दबा रही है. फिर अचानक कुत्ते ने अपना मुंह फैलाया और उसके मुंह से लाल रंग का एक अजीबोगरीब खिलौना निकल कर आया.

जैसे ही वह लाल खिलौना कुत्ते के मुंह से निकल कर बाहर आया, सामने खड़े एक शख्स ने उस खिलौने को पकड़ लिया. इधर डॉक्टर ने भी कुत्ते को छोड़ दिया और कुत्ता उठ खड़ा हुआ. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग चौंके हुए हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि पालतू कुत्तों को इन सब चीजों से कैसे बचाया जाए.

HERO! Dr. Hunt saved this dog that had swallowed a Kong Toy. (:drandyroark)

pic.twitter.com/fGwM60IoKO

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) April 3, 2023