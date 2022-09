Fire In Ocean: समुद्र के बीच निकलने लगी आग की धधक, आखिर ये कैसा संकेत? Video देख घबराए दुनियाभर के लोग

Fire Raging In the Middle Of The Ocean: समुद्र के बीच सतह पर अचानक आग को धधकता देख दुनियाभर के लोगों में डर पैदा हो गया. लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी और कहने लगे कि आखिर क्या होने वाला है. बिना किसी जानकारी के जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी. कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि अब विनाश दूर नहीं. हालांकि, असलियत तो कुछ और है. समुद्र की सतह पर चमकीली नारंगी लपटों को दिखाते हुए एक नाटकीय वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. छोटी क्लिप मेक्सिको की खाड़ी की सतह पर एक आग दिखाती है जो एक पानी के नीचे की पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद भड़क उठी थी.

दुनिया के अंत की एक फिल्म के एक दृश्य जैसा

यह घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी, जैसा कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया लेकिन वीडियो फिर से जोर पकड़ रहा है. दुनिया के अंत की एक फिल्म के एक दृश्य की तरह दिखने वाले फुटेज ने इंटरनेट को स्तब्ध कर दिया है. यह विश्वास करना कठिन है कि यह वीडियो वास्तविक है, लेकिन यह सचमुच असल में है. क्लिप में चमकीले नारंगी रंग की लपटें दिखाई दे रही हैं जो पिघले हुए लावा की तरह पानी से बाहर निकल रही हैं. आग की लपटों को बुझाने के लिए आग के घेरे के चारों ओर चार नावों को भी दिखाता है. कुछ घंटे पहले ही शेयर किया गया यह वीडियो रेडिट पर सैकड़ों अपवोट जमा कर चुका है.

पिछली रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म कॉम्प्लेक्स से जुड़ी एक पानी के नीचे की तेल पाइपलाइन टूट गई. मेक्सिको की सरकारी स्वामित्व वाली पेमेक्स पेट्रोल कंपनी पेमेक्स ने कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने में पांच घंटे से अधिक का समय लगा.

मैक्सिको का पुराना वीडियो हुआ है वायरल

पेमेक्स ने यह भी बताया था कि भारी बारिश के साथ बिजली के तूफान ने पाइपलाइन के कुछ उपकरणों को प्रभावित किया- उसी समय पाइपलाइन में गैस रिसाव का पता चला था. जैसे ही गैस पानी की सतह पर बढ़ी, यह तूफान से बिजली के झटके से टकरा गई, जिससे आग लग गई. आग पर काबू पाने के बाद कंपनी ने कहा कि सामान्य परिचालन की स्थिति फिर से शुरू हो गई है और घटना के दौरान कोई स्पिल या पर्यावरणीय क्षति भी नहीं हुई है.

