Himachal के जानलेवा पहाड़ी पर सरकारी ड्राइवर ने यूं दौड़ाई बस, अंदर बैठे यात्रियों की अटकी जान; देखें Video

Deadly Hill Of Himachal: यह समझना मुश्किल है कि भारत वास्तव में कितना सुंदर है जब तक कि आप यात्रा करने के लिए बाहर न निकले. वे लोग अपने आपको बेहद ही भाग्यशाली मानते हैं जो भारत के खतरनाक और ऊंची पहाड़ियों पर सफर किया है. कुछ लोगों की जान तो साशत में आ जाती है, जब वह पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं. चलिए हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे. हिमाचल आश्चर्यजनक झीलों और अंतहीन मैदानों से लेकर उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय तक यात्रा के लिए शानदार परिदृश्यों की भूमि है. यहां जो कोई भी आता है वह दीवाना हो जाता है.

खतरनाक सड़कों पर बेधड़क दौड़ती हैं सरकारी बसें

भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की कुछ बेहतरीन सड़कें हैं. हालांकि, देश ग्रह पर कुछ सबसे खतरनाक लेकिन आश्चर्यजनक इलाकों का भी घर है और हिमाचल प्रदेश में चंबा से किलार सड़क निश्चित रूप से उनमें से एक है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस चंबा और किलर के जबरदस्त लेकिन सांस रोक देने वाले मार्गों से यात्रा कर रही है. यह मार्ग भारत में सबसे खतरनाक मार्गों में से एक माना जाता है. बस को साच ला से गुजरना पड़ता है, जो समुद्र तल से 4.420 मीटर (1,4500 फीट) की ऊंचाई पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है. शिखर तक का चुनौतीपूर्ण मार्ग पूरी तरह से कच्चा है.

A thrilling ride from Chamba to Killar in a HRTC bus, Himachal Pradesh pic.twitter.com/JHw2JZR6tn

— Traveling Bharat (@TravelingBharat) November 4, 2022