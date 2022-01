Video: पानी के अंदर घुसकर बाज ने किया मछली का शिकार, लेकिन छोटी सी गलती पड़ गई भारी

Eagle Hunts Fish Video: बाज की नजर बहुत ही ज्यादा पैनी होती है. बाज को दुनियाभर में सबसे तेज नजर के लिए जाना जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शिकारी पक्षी इंसानों से आठ गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है. 500 फीट की दूरी से भी बाज छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है. यहां तक कि बाज सैकड़ों फुट की ऊंचाई से पानी में भी अपने शिकार को देख लेता है. इसके बाद पलक छपकते ही उसका काम तमाम कर देता है.

हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, जिसमें बाज अपनी ताकत का नमूना पानी में घुसकर दिखाता है. हालांकि कई बार यह शिकारी भी मात खा जाता है और इसका शिकार हल्का सा मौका पाते ही इससे बचकर निकल जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाज समंदर की लहरों में घुसकर एक मछली को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है. देख सकते हैं कि वह मछली को अपने पंजों में दबाकर अपने बड़े पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश करता ही है कि इसी दौरान उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है. दरअसल, मछली अपने को बचाने के लिए थोड़ा सा हिलती-डुलती है. बाज की पकड़ यहीं पर थोड़ी कमजोर हो जाती है. देखें वीडियो-

Osprey tries to pull a massive flounder (door mat) from the ocean but lets go! pic.twitter.com/8UDTcDN2EW

— Mark Smith Photography (@marktakesphoto) January 16, 2022