Viral Video: बीच सड़क पर हाथी ने मचाई ऐसी तबाही, बस में बैठे 50 यात्री बाल-बाल बचे

Viral Video: केरल के मुन्नार में एक जंगली हाथी ने बुधवार शाम को केएसआरटीसी की बस पर हमला करने के बाद काफी दहशत पैदा कर दी. स्थानीय निवासियों द्वारा इस हाथी को 'पडायप्पा' कहा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में 50 यात्री सवार थे, जो मुन्नार से उदुमलपेट जा रही थी, जब उस पर हाथी ने हमला कर दिया.

यह घटना कैमरे में कैद हो गई. इसे बाद में आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर साझा किया. नेटिजन्स ने शांत रहने और स्थिति को अच्छी तरह से संभालने के लिए ड्राइवर की सराहना की. सुप्रिया साहू ने ड्राइवर को मिस्टर कूल कहा.

सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर लिखा, 'पता नहीं इस सरकारी बस का ड्राइवर कौन है, लेकिन वह निश्चित रूप से मिस्टर कूल है. जिस तरह से उन्होंने मिस्टर एलीफेंट को संभाला, ऐसा लगा कि वह पहले से उसे पहचानते थे.' यह वीडियो ट्विटर पर जमकर वायरल हो गया.

Don't know who is the driver of this Government Bus but he is certainly Mr Cool The way he handled the supervision check by Mr Elephant it was like bussiness as usual between them. video shared by K.Vijay #elephants #noconflict pic.twitter.com/WHxQStNv7K

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) April 6, 2022