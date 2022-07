Trending: गुस्साए हाथी के सामने खड़े हो गए दो लोग, किया कुछ ऐसा कि खतरनाक जानवर ने..

Self Defense Method: डिस्कवरी चैनल्स में आपने अक्सर जंगल में किसी न किसी जानवर (Wild Animals) को दूसरे जानवर पर हमला बोलते हुए देखा ही होगा. लेकिन इस वीडियो में एक हाथी (Elephant) ने दो लोगों पर हमला करने का फैसला किया. फिर अचानक इन दोनों ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश ही उड़ गए. इस वीडियो को देखकर पहले तो आपको भी डर लगने लगेगा कि आखिर ये दोनों हाथी के खतरनाक हमले (Attack) से कैसे बचेंगे. वीडियो में जो कुछ भी हुआ उसपर यकीन कर पाना वाकई में बहुत मुश्किल है.

दौड़ने लगा हाथी

इस वीडियो में एक हाथी को आराम से टहलते हुए देखा जा सकता है. लेकिन अचानक से दो लोगों को अपने सामने देख हाथी हिंसक (Violent) हो जाता है और दोनों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है. इसके बाद क्या हुआ, वो जानने के लिए पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Trending Video) को जरूर देखें...

Not panicking is the best self-defense method!

pic.twitter.com/ygSWAOow7X

— Figen (@TheFigen) July 26, 2022