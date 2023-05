हाथी के सामने ऐसी हरकत करने लगा शख्स, गजराज ने गुस्से में दहाड़ा फिर भी नहीं माना और फिर

हाथी के सामने जाकर ऐसी हरकत करने लगा शख्स

सोशल मीडिया पर इंसानों द्वारा जंगली जानवरों की मदद करने या उन्हें बचाने के कई मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन जानवरों को परेशान करने वाले लोगों के वीडियो भी हैं. IFS अधिकारी साकेत बडोला और IFS अधिकारी रमेश पांडे के वीडियो ने नेटिजन्स को आग-बबूला कर दिया. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ जोड़कर हाथी के सामने बार-बार नजदीक जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद ही खतरनाक है. हाथी उस शख्स से बिल्कुल बेखबर है और वह अपने बचाव में हमला भी कर सकता था. वायरल क्लिप को रमेश पांडे ने ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "यह आत्मघाती था, फिर भी विशाल हाथी ने उस आदमी को सहन किया और उसे जाने दिया."

It was suicidal, even then the gentle giant tolerated the man and let him go.

