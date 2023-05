Elephant: ऐसा नजारा इससे पहले नहीं देखा होगा, हाथी ने पेड़ पर चढ़कर तोड़े कटहल..देखते रह गए लोग

हाथी पेड़ पर ही लगभग चढ़ गया

दरअसल, यह नजारा एकदम से अलग है. अभी तक ऐसा नजारा देखने में बहुत कम मिला जब कोई हाथी पेड़ पर ही लगभग चढ़ गया हो. इस वीडियो में दिख रहा है कि यह गांव का इलाका दिख रहा है और कटहल का पेड़ दिखाई दे रहा है. तभी वहां अचानक हाथी आता है और अपने आगे वाले दोनों पैरों के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है.

दो पैर पेड़ के ऊपर और दो पैर जमीन पर

हालांकि वह आधा ही पेड़ पर चढ़ा दिख रहा है. उसके दो पैर पेड़ के ऊपर दिख रहे हैं और दो पैर जमीन पर दिख रहे हैं. इसके बाद वह अपनी लंबी सूंड से कटहल के पेड़ के ऊपर लगे कटहल को तोड़ने लगता है. वीडियो में दिख रहा है कि यह सब करना हाथी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले ऐसा नजारा कम ही देखने को मिला है.

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाथी ने कई मीटर ऊपर लगे कटहल के फल को ऐसे तोड़ लिया जैसे कोई शख्स हाथ से तोड़ता है. यह वीडियो कब का है और कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जमकर वायरल जरूर हुआ है. इस वीडियो को तमाम लोग शेयर कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Using hind legs to jack up for the jackfruit

Hind legs are super strong in elephants. Imagine supporting more than 4000kgs here. pic.twitter.com/YpxdI1aJ7S

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 8, 2023