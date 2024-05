Elephant Z Plus Security: वाइल्ड लाइफ से जुड़े दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन आईएफएस जब भी जंगलों और वहां के जानवरों से वीडियो शेयर करते हैं तो वो देखने लायक होते हैं. आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और उसके बारे में दिलचस्प जानकारी दी है. इस बार वह तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व से एक प्यारा सा वीडियो लेकर आई हैं. ये सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो है जिसे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर धनु पारण ने शूट किया है. वीडियो में एक खूबसूरत हाथी परिवार दिख रहा है. ये परिवार जंगल में कहीं आराम से सो रहा है.

हाथियों के झुंड का यह वीडियो जीत लेगा दिल

वीडियो में सबसे खास चीज ये छोटा हाथी का बच्चा है जिसे उसके पूरे परिवार ने घेर रखा है. मानो वो उसे जेड प्लस सुरक्षा दे रहे हों. अपनी पोस्ट के कैप्शन में सुप्रिया साहू ने लिखा, "तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व के घने जंगल में एक खूबसूरत हाथी परिवार मस्ती से सो रहा है. गौर से देखिए कि कैसे पूरे परिवार ने छोटे बच्चे को घेर रखा है, मानो उसे बहुत जरूरी सुरक्षा दे रहे हों! और ये छोटा हाथी भी बाकी परिवार के लोगों को ढूंढ रहा है, शायद तसल्ली के लिए. ये बिलकुल हमारे अपने परिवारों जैसा ही है, है ना?" ऑफिसर के वीडियो शेयर करने के बाद ये तेज़ी से वायरल हो गया और लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया.

A beautiful elephant family sleeps blissfully somwhere in deep jungles of the Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu. Observe how the baby elephant is given Z class security by the family. Also how the young elephant is checking the presence of other family members for reassurance.… pic.twitter.com/sVsc8k5I3r

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) May 16, 2024