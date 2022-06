Ferrari ने सड़क पर मचाया आतंक, एक बार में उड़े 5 कारों के परखच्चे; देखें Shocking Video

Ferrari Accident CCTV Footage: इंग्लैंड में बर्मिंघम (Birmingham in England) की सड़कों पर खड़ी कारों में ₹4.16 करोड़ से अधिक की एक फेरारी एसएफ 90 स्ट्रैडेल (Ferrari SF90) दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकेंड में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. पलक झपके ही सारी गाड़ियां के पार्ट्स टूटे-फूटे दिखाई देने लगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लग्जरी फरारी कार ने सड़क के किनारे खड़ी पांच कारों को जबरदस्त टक्कर मारा.

हैडेन क्रॉस फायर स्टेशन ने दुर्घटनाग्रस्त कार की वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह घटना हेलसोवेन के आरटीसी हैगले रोड पर हुई, जहां पर कुछ लोग मौजूद भी थे. कृपया बाहर जाते समय सावधान रहें.' 4 करोड़ से अधिक की कीमत वाली फरारी की हालत देखकर लोगों के होश उड़ गए. वहीं पार्किंग में खड़ी कारों की धज्जियां उड़ गई. कार को सामने से पूरी तरह से नष्ट होते हुए देखा जा सकता है और इसके बोनट के टुकड़े सड़क पर पड़े हुए हैं.

OUCH!!!

Ferrari SF90 smashes into parked cars in the UK.

Luckily no one was injured but apparently, the driver left the scene shortly after... pic.twitter.com/AryXUq6lS3

— Zero2Turbo (@Zero2Turbo) May 30, 2022