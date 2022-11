Flight की टिकट बुक करने के बाद घूम गया पैसेंजर का सिर, किस एयरपोर्ट पर जाए आप ही बताएं!

Flight Ticket: ऑदित्य वेंकटेश (Auditya Venkatesh) नाम का एक यात्री तब हैरान रह गया, जब उसने हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक किया. जब उन्होंने एयर एशिया (Air Asia) के साथ अपनी फ्लाइट को चुना और इसकी पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा तब वह दंग रह गया, क्योंकि अराइवल में कुछ और लिखा था और डिपार्चर में कुछ और. उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलत क्या किया. कंफर्मेशन पॉपअप ने संकेत दिया कि वह बेंगलुरु से बेंगलुरु के लिए टिकट बुक कर रहा था. इसके अलावा, यह भी दिखाया गया कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टिकट बुक किया जा रहा है.

टिकट बुक करते वक्त हुई ऐसी गलती

चौकन्ने रह गए वेंकटेश ने इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी आपबीती साझा की. उन्होंने संबंधित एयरलाइंस को भी टैग किया. नेटिजन्स ने इस पोस्ट पर कई मजेदार प्रतिक्रिया दी और कमेंट बॉक्स में अपने-अपने विचार साझा करने से पीछे नहीं हटे. कुछ ने तो बुकिंग के दौरान होने वाली गलतियों का एयरलाइन्स को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कुछ ने बुकिंग ऐप को. पोस्ट एक ट्विटर यूजर ऑदित्य वेंकटेश ने लिखा, 'हेलो, @AirAsiaIndia यह वास्तव में कन्फ्यूज करने वाला है. इसलिए यदि मैं यह टिकट बुक करता हूं, तो मैं वास्तव में कहां जाऊंगा? और मैं कहां से निकलूंगा?'

Hi @AirAsiaIndia this is really confusing. So if I book this ticket, where will I really go? And where will I leave from? pic.twitter.com/wJkmDtaqJT

The fact that it's a glitch is obvious. It did the same thing again, it was to edit an existing booking via the chrome browser on an Android phone. It still keeps showing the same thing. I still went ahead and booked it, because it was a last minute change. Fingers crossed

— Auditya Venkatesh (@AudiPhotography) November 22, 2022