Foodie: देखते ही देखते चुटकियों में बना दी इतनी लजीज Dish, फेल हो जाएंगी आपकी सारी रेसिपीज

Best Vada Pav Ever: अगर आपको भी चटपटे स्ट्रीट फूड (Street Food) का शौक है तो ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आने वाला है. अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते-करते आपको कोई ऐसी मजेदार सी रेसिपी दिख जाती है कि आपका भी उसे ट्राई (Must Try) करने का मन करने लगता है. ज्यादातर लोग इस कोशिश में कामयाब ही होते हैं. लेकिन कभी-कभी उनका एक्सपेरीमेंट उलटा भी पड़ जाता है. लेकिन इस वीडियो को देखकर आपका भी मन एक्सपेरीमेंट (Experiment) कर रेसिपी को ट्राई करना चाहेगा.

मुंह में आ जाएगा पानी

इस वीडियो को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा. इस वीडियो में एक महिला (Woman) को कुछ खाने की डिश की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है. पहले तो महिला आलू की पिट्ठी तैयार करती है और फिर उसके बाद उसे तलने (Frying) लगती है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

कुछ ही देर में बन गया वड़ा-पाव

जैसे-जैसे महिला आगे की रेसिपी फॉलो करती है, समझ में आने लगता है कि ये कौन सी डिश बना रही है. दरअसल महिला मुंबई (Mumbai) के मशहूर वड़ा पाव बना रही है. वीडियो के कैप्शन (Caption) में भी लिखा गया है कि बेस्ट वड़ा-पाव ऑफ मुंबई, मंजू आंटी के हाथ से बने वड़ा पाव आपके दिल को खुश कर देंगे. महज 44 सेकेंड की ये वीडियो किसी को भी वड़ा पाव (Vada Pav) से प्यार करने पर मजबूर कर सकती है.

वीडियो हुआ वायरल

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग (Social Media Users) देख चुके हैं. बता दें कि बहुत से लोग मुंबई के वड़ा पाव के दीवाने हैं. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन (Comment Section) में अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दी.

