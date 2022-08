Food Recipes: फ्लाइंग डोसे के बाद अब मार्केट में आई हेलीकॉप्टर भेल पूरी! देखें वायरल वीडियो

Must Try Once: इंटरनेट पर कई तरह की अलग-अलग फूड रेसिपी के वीडियो शेयर (Share) किए जाते हैं. आपको बता दें कि कुछ लोग तो फूड ब्लॉगिंग कर अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी दूसरों को जानकारी देते हैं. इससे लोगों को ये फैसला करने में आसानी होती है कि वीडियो में दिखाई गई खाने की चीज (Dish) उनके टेस्ट और चॉइस के मुताबिक है या नहीं. और इसी फैसले के आधार पर लोग डिश को ट्राई (Try) करने का मन बना पाते हैं.

फटाफट बना डाली भेल पूरी

इस वीडियो में आप एक शख्स को भेल पूरी (Bhel Puri) बनाते हुए देख सकते हैं. इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि चिंगारी पहले से ही देख सकते हैं. कुछ और मिनट और इस भेल से बिजली (Electricity) पैदा हो जाती. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

'हेलीकॉप्टर भेल पूरी' नाम के पीछे की वजह

आपने पहले भी फ्लाइंग डोसे (Flying Dosa) के बारे में सुना होगा. पहले इस फ्लाइंग डोसे का वीडियो खूब वायरल हुआ था. अब लोग इस वीडियो को देखकर इस भेल पूरी को हेलीकॉप्टर भेल पूरी (Electricity Bhel Puri) का नाम दे रहे हैं. इस नाम के पीछे की वजह है, शख्स की भेल पूरी बनाने की स्पीड. कुछ ही देर में शख्स भेल पूरी बनाकर सर्व (Serve) भी कर देता है.

वीडियो देख ललचाने लगेगा मन

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया गया है. इतना ही नहीं हजारों लोग (Social Media Users) इस वीडियो को देख चुके हैं और लाइक भी कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी कई लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया (Reactions) देते दिखाई दिए.

