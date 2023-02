घर छोड़कर गए शख्स का मिला 'लव लेटर', पढ़ने के बाद उड़ गए लोगों के होश

Viral Love Letter: किसी के द्वारा दिया गया लव लेटर बेहद ही कीमती होता है और अगर वह उसके पार्टनर तक पहुंच जाए तो उसे पढ़कर बेहद ही अच्छी फीलिंग आती है. ट्विटर पर ओंकार खांडेकर नाम के यूजर ने एक लव लेटर की तस्वीर शेयर की. इसे किसने और किसके लिए लिखा, यह कोई नहीं जानता. ओंकार को अपने कमरे की सफाई करते समय लव लेटर मिला.

पार्टनर के लिए लिखा लव लेटर और छोड़ गया

लव लेटर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि यह उस व्यक्ति का है जो उससे पहले वहां पर रहता था. उन्होंने गोपनीयता के मकसद से लेटर में लिखे व्यक्ति का नाम छिपाया. कैप्शन में लिखा, "आज मेरे कमरे की सफाई के दौरान एक लव लेटर मिला, जो मुझसे पहले इस जगह पर रहता था." पूरा लेटर पढ़ने के लिए यह समझ में आता है कि वह शख्स अपने पार्टनर के साथ बेहद ही थैंकफुल महसूस करता है.

Found a love letter while cleaning my room today, belonging to the person who occupied this place before me. pic.twitter.com/MkHlsSLFbc

— Omkar Khandekar (@KhandekarOmkar) February 11, 2023