ताश की गड्डी में होते हैं 4 बादशाह, लेकिन एक की मूंछ नहीं होती? हैरान करने वाली है वजह

Playing Card Kings: ताश का खेल बहुत पुराने खेलों में से एक है. कई पीढ़ियों ने इस खेल को खेला और देखा है. त्योहारों पर, खाली समय में या दोस्तों के मिलने पर लोग ताश खेलना पसंद करते हैं. अब तो लोग अपने फोन या डेस्कटॉप पर भी ताश का आनंद लेते हैं. लेकिन ये खेल तब का है जब लोगों ने फोन या इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की थी. इस ताश के खेल के बारे में कई ऐसी जानकारी हैं जिससे ज्यादातर लोग अंजान हैं. आइये आपको बताते हैं ताश से जुड़ी अनकही कहानी के बारे में.

बादशाह की मूछ नहीं

पहले उस कहावत का जिक्र कर लेते हैं जिसके बारे में सब जानते होंगे.. मूछ नहीं तो कुछ नहीं. मूछ की शान को लेकर कई लड़ाइयां हो चुकी हैं. मूछों का ताव देना भी आप जानते ही होंगे. बात जब राजा या बादशाह की होती है तो उनकी मूछों का भी जिक्र होता ही है. अब ताश के पत्तों की बात करें तो इसमें चार बादशाह होते हैं. लेकिन एक बादशाह के की मूछ नहीं होती. इसमें हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान के 13-13 एक ही रंग के पत्ते होते हैं. पान के बादशाह को देखेंगे तो उसके के पास मूंछ नहीं (Pan Ka Badshah do not have mustaches) होती.

ताश के पत्तों में लाल पान के बादशाह को 'किंग ऑफ हार्ट' भी कहा जाता है. इस बादशाह की मूछ आपको नहीं दिखेगी. अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर लाल पान के बादशाह की मूछ क्यों नहीं होती?

एक गलती के कारण हुआ ऐसा

इस बारे में कहा जाता है कि जब ताश का खेल हकीकत में आया तो लाल पान के बादशाह की मूछ होती थी. इन पत्तों को जब अपडेट कर वजूद में लाया गया तो लाल पान के बादशाह की मूछ बनाने वाले से गलती से रह गई. गलती पकड़ में भी आई गई, इसके बावजूद इसे सुधारा नहीं गया. तभी से इन चार राजाओं में से एक के पास मूछ नहीं है.

फिल्म में भी नहीं हुआ सुधार

कहने वाले यह भी कहते हैं कि लाल पान के बादशाह यानी 'किंग ऑफ हार्ट' फ्रेंच किंग 'शारलेमेन' को दर्शाती है. इस राजा के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत सुंदर था और इसने खूबसूरती के लिए ही अपनी मूछ को खुद ही काट दिया था. इसपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम King of Hearts है. इस हॉलीवुड फिल्म में भी बादशाह की मूछ नहीं है.

