इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के मेस में मिला मेंढक, देखकर डर गया स्टूडेंट; तस्वीर ने मचाया बवाल

Frog In Hostal: भुवनेश्वर के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में चौंकाने वाली घटना घटी जब उसके हॉस्टल में छात्रों को दिए गए भोजन में एक मेंढक निकला. यह घटना तब सुर्खियों में आई जब एक सोशल मीडिया यूजर ने संबंधित तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की. जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो इस पर छात्रों ने चिंता व्यक्त करते हुए गंभीर प्रतिक्रियाएं दी. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, कई नेटिजन्स इसी तरह के अनुभवों के साथ इस तथ्य की पुष्टि करने लगे कि हॉस्टल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता वास्तव में बहुत खराब है और यहां तक कि छात्रों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है.

हॉस्टल के खाने में मिला मेंढक

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "यह केआईटी भुवनेश्वर है, जो भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 42वें स्थान पर है, जहां माता-पिता अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाने के लिए लगभग 17.5 लाख का भुगतान करते हैं. यह कॉलेज छात्रावास में परोसा जाने वाला भोजन है." यूजर ने सीधे कॉलेज को टारगेट करने के बजाय नाम की ओर इशारा किया और इसलिए केआईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बजाय केआईटी लिखा. लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह KIIT कॉलेज की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने फॉलो-अप ट्वीट्स में पुष्टि की है.

This is KIT Bhubaneswar, ranked ~42 among engineering colleges in India, where parents pay approx 17.5 lakhs to get their child an engineering degree. This is the food being served at the college hostel.

Then we wonder why students from India migrate to other countries for… pic.twitter.com/QmPaz4mD82

— Aaraynsh (@aaraynsh) September 23, 2023