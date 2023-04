बस स्टेशन पर महिला ने फल बेचने के बाद कुछ ऐसा किया, लोग बोले- तालियां नहीं रुकनी चाहिए!

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आदर्श नाम के एक यूजर ने इसे ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि यह महिला फल विक्रेता है और वह अंकोला बस स्टैंड, कर्नाटक में पत्तों में लिपटे फल बेचती है. कुछ लोग खाने के बाद बस की खिड़की से पत्ते फेंक देते हैं. लेकिन यह महिला वहां जाती है तो पत्तों को उठाकर कूड़ेदान में डाल देती है. यह उसका काम नहीं है लेकिन वह कर रही है.

इतना ही नहीं बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है. उन्होंने भी महिला की तारीफ की है और इसे हीरो बताया है. वीडियो में दिख रहा है कि महिला बस स्टेशन पर घूम घूमकर पत्ते उठा रही है और पास में ही रखी एक बड़ी डस्टबिन में ले जाकर डाल रही है. जबकि वहां कई अन्य लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोग इस महिला की तारीफ करने लगे हैं और कहने लगे कि इस महिला का काम यह सब करना नहीं है फिर भी वह अपना काम पूरा करके देश को साफ रखने में अपना योगदान दे रही है. कुछ लोगों ने यह कहा कि इस महिला को ईनाम मिलना चाहिए.

This lady is fruit seller & she sells fruits wrapped in leaves at Ankola Bus stand,Karnataka. Some people after finish eating they throw the leaves from bus window. But this lady goes there picks up the leaves and puts it in dustbin. Its not her work but she's doing it. pic.twitter.com/TaqQUGZuxP

